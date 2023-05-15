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РФ занепокоєна неспроможністю своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії

Понеділок, 15 травня 2023, 09:40
РФ занепокоєна неспроможністю своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії
Триметровий безпілотник, що впав недалеко від російського Ногінська наприкінці квітня. Фото з Telegram-каналу Baza

Російське керівництво все більше занепокоєне тим, що їхня система протиповітряної оборони нездатна перехоплювати безпілотники, які атакують об'єкти на території країни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у відомстві нагадали, що 3 травня кілька безпілотників атакували російську авіабазу Сєща у Брянській області, що за 150 кілометрів від кордону з Україною.

Внаслідок цієї атаки міг бути пошкоджений один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації РФ, додали у розвідці.

Сєща є центром базування військово-транспортної авіації на заході Росії і відіграла важливу роль у забезпеченні російського вторгнення в Україну. Крім того, РФ використовує авіабазу для запуску іранських безпілотників в напрямку Києва.

"Військово-транспортна авіація є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для транспортування через величезну територію країни. Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА", – зазначається у зведенні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що на 15-тий місяць повномасштабної війни сили РФ навряд чи будуть здатні до ефективного контролю своїх дій вздовж усієї лінії фронту.

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Теми: РосіяППОбезпілотники
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