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РФ обеспокоена неспособностью своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка Британии

Понедельник, 15 мая 2023, 09:40
РФ обеспокоена неспособностью своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка Британии
Трехметровый беспилотник, упавший недалеко от российского Ногинска в конце апреля. Фото из Telegram-канала Baza

Российское руководство все больше обеспокоено тем, что их система противовоздушной обороны неспособна перехватывать беспилотники, которые атакуют объекты на территории страны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В частности, в ведомстве напомнили, что 3 мая несколько беспилотников атаковали российскую авиабазу Сеща в Брянской области, что в 150 километрах от границы с Украиной.

В результате этой атаки мог быть поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ, добавили в разведке.

Сеща является центром базирования военно-транспортной авиации на западе России и сыграла важную роль в обеспечении российского вторжения в Украину. Кроме того, РФ использует авиабазу для запуска иранских беспилотников в направлении Киева.

"Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для транспортировки через огромную территорию страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", – отмечается в сводке.

Накануне британская разведка сообщала, что на 15-й месяц полномасштабной войны силы РФ вряд ли будут способны к эффективному контролю своих действий вдоль всей линии фронта.

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Темы: РосcияПВОбеспилотники
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