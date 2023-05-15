Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ обеспокоена неспособностью своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка Британии

Понедельник, 15 мая 2023, 09:40
РФ обеспокоена неспособностью своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка Британии
Трехметровый беспилотник, упавший недалеко от российского Ногинска в конце апреля. Фото из Telegram-канала Baza

Российское руководство все больше обеспокоено тем, что их система противовоздушной обороны неспособна перехватывать беспилотники, которые атакуют объекты на территории страны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В частности, в ведомстве напомнили, что 3 мая несколько беспилотников атаковали российскую авиабазу Сеща в Брянской области, что в 150 километрах от границы с Украиной.

Реклама:

В результате этой атаки мог быть поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ, добавили в разведке.

Сеща является центром базирования военно-транспортной авиации на западе России и сыграла важную роль в обеспечении российского вторжения в Украину. Кроме того, РФ использует авиабазу для запуска иранских беспилотников в направлении Киева.

"Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для транспортировки через огромную территорию страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", – отмечается в сводке.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка сообщала, что на 15-й месяц полномасштабной войны силы РФ вряд ли будут способны к эффективному контролю своих действий вдоль всей линии фронта.

Темы: РосcияПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ISW объяснил, почему РФ все чаще проводит воздушные атаки на Украину
Россияне стягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ведутся тяжелые бои – Маляр
Пригожин предлагал Украине сдать позиции российских войск − WP
WP удаляла из интервью Зеленского фрагмент о контактах Пригожина и ГУР, но позже вернула
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: