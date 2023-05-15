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Українські бійці знищили за ніч 4 "Шахеди" і "Орлан"

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 10:03
Українські бійці знищили за ніч 4 Шахеди і Орлан
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Близько опівночі 14 травня українські захисники знищили чотири "Шахеди" і один "Орлан" в зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Джерело: командування повітряних сил 

Дослівно: "Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряне командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Теми: Повітряні сили ЗСУШахедбезпілотники
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