Українські бійці знищили за ніч 4 "Шахеди" і "Орлан"

Близько опівночі 14 травня українські захисники знищили чотири "Шахеди" і один "Орлан" в зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Джерело: командування повітряних сил

Дослівно: "Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряне командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".