Українські бійці знищили за ніч 4 "Шахеди" і "Орлан"
Понеділок, 15 травня 2023, 10:03
Близько опівночі 14 травня українські захисники знищили чотири "Шахеди" і один "Орлан" в зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
Джерело: командування повітряних сил
Дослівно: "Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряне командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
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