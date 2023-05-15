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Украинские бойцы уничтожили за ночь 4 "Шахеды" и "Орлан"

Алена МазуренкоПонедельник, 15 мая 2023, 10:03
Украинские бойцы уничтожили за ночь 4 Шахеды и Орлан
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Около полуночи 14 мая украинские защитники уничтожили четыре "Шахеды" и один "Орлан" в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Источник: командование воздушных сил

Дословно: "Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении в зоне ответственности воздушное командование "Восток" уничтожено четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедбеспилотники
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