Украинские бойцы уничтожили за ночь 4 "Шахеды" и "Орлан"

Около полуночи 14 мая украинские защитники уничтожили четыре "Шахеды" и один "Орлан" в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Источник: командование воздушных сил

Дословно: "Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении в зоне ответственности воздушное командование "Восток" уничтожено четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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