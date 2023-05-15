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Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 10:39

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км.

Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, пише "Європейська правда".

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.

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"Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", сказано у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, перебуватиме з візитом у британській столиці Лондоні.

Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

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Теми: Велика БританіяППО
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