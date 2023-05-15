Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности и ракеты ПВО

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Об этом заявило британское правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну на переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, пишет "Европейская правда".

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км", – говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство Reuters.

"Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению", сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, будет находиться с визитом в британской столице Лондоне.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.