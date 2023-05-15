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Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности и ракеты ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 10:39

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Об этом заявило британское правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну на переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, пишет "Европейская правда".

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км", – говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство Reuters.

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"Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению", сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, будет находиться с визитом в британской столице Лондоне.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Темы: ВеликобританияПВО
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