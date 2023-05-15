Прем'єр Британії: Зустріч із Зеленським проходить у вирішальний момент для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбувається у "вирішальний момент опору України".

Заяву Сунака наводить The Telegraph, пише "Європейська правда".

За його словами, союзники України "не повинні її підвести".

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"Це вирішальний момент в опорі України жахливій агресивній війні, яку вони не обирали і не провокували. Вони потребують постійної підтримки міжнародного співтовариства, щоб захиститися від шквалу безжальних і невибіркових атак, які вже понад рік є їхньою щоденною реальністю. Ми не повинні їх підвести", – сказав британський прем'єр.

Він підкреслив, що Британія продовжить надавати підтримку Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня перебуватиме з візитом у Лондоні, де проведе переговори із Ріші Сунаком.