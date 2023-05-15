Премьер Британии: Встреча с Зеленским проходит в решающий момент для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским происходит в "решающий момент сопротивления Украины".

Заявление Сунака приводит The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По его словам, союзники Украины "не должны ее подвести".

Реклама:

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Они нуждаются в постоянной поддержке международного сообщества, чтобы защититься от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые уже больше года являются их ежедневной реальностью. Мы не должны их подвести", – сказал британский премьер.

Он подчеркнул, что Британия продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет находиться с визитом в Лондоне, где проведет переговоры с Риши Сунаком.