Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Британии: Встреча с Зеленским проходит в решающий момент для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 11:07

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским происходит в "решающий момент сопротивления Украины".

Заявление Сунака приводит The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По его словам, союзники Украины "не должны ее подвести".

Реклама:

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Они нуждаются в постоянной поддержке международного сообщества, чтобы защититься от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые уже больше года являются их ежедневной реальностью. Мы не должны их подвести", – сказал британский премьер.

Он подчеркнул, что Британия продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет находиться с визитом в Лондоне, где проведет переговоры с Риши Сунаком.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: