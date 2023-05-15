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У Брянській області РФ скасували останні дзвоники в школах

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 11:12
У Брянській області РФ скасували останні дзвоники в школах
Фото ілюстративне з сайту big-rostov.ru

У школах Брянської області РФ, яка межує з Україною, скасували урочисті лінійки на останній дзвоник 23 травня.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на міністра освіти регіону Андрія Мілєхіна, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: Зокрема, останні дзвоники скасували в школах, розташованих за 15 км від кордону з Україною.

У не прикордонних районах області святкові лінійки мають відбутися, але повідомляється, що кількість школярів на заходах буде обмежена − не більше 300 осіб.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков ще на початку травня заявляв, що проводити випускні в школах у районах, що межують з Україною, на яку напала Росія, не можна.

Він також пропонував вивезти дітей далі від кордону і там вручити атестати. 

Теми: Росіявійнаосвіта
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