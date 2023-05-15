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В Брянской области РФ отменили последние звонки в школах

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 11:12
В Брянской области РФ отменили последние звонки в школах
Фото иллюстративное с сайта big-rostov.ru

В школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина, губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: В частности, последние звонки отменили в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной. 

В не приграничных районах области праздничные линейки должны состояться, но сообщается, что количество школьников на мероприятии ограничено − не более 300 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще в начале мая заявлял, что проводить выпускные в школах в районах, граничащих с Украиной, на которую напала Россия, нельзя.

Он также предлагал вывезти детей дальше от границы и там вручить аттестаты.
 

Темы: Росcиявойнаобразование
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