В школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина, губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: В частности, последние звонки отменили в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной.

В не приграничных районах области праздничные линейки должны состояться, но сообщается, что количество школьников на мероприятии ограничено − не более 300 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще в начале мая заявлял, что проводить выпускные в школах в районах, граничащих с Украиной, на которую напала Россия, нельзя.

Он также предлагал вывезти детей дальше от границы и там вручить аттестаты.

