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Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 11:18

Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві британського уряду в понеділок. 

На Даунінг-стріт нагадали, що у лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів. 

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Це буде зроблено, щоб підтримати зусилля України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

"Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків", – сказано у заяві британського уряду.

Як зазначено, ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які Україна обрала для себе як найкращі. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, перебуватиме з візитом у британській столиці Лондоні.

У понеділок британський уряд повідомив, що надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кма також ракети до систем ППО.

Зеленський відвідує Лондон після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними. У Берліні президент України заявив, що вірить в успіх домовленості про "коаліцію винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.

Теми: Велика Британіяавіавинищувачідопомога Україні
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