Британия начнет обучать украинских пилотов летом, работает над предоставлением F-16 Украине

Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении британского правительства в понедельник.

На Даунинг-стрит напомнили, что в феврале премьер-министр Риши Сунак объявил, что Великобритания разработает новую программу обучения украинских пилотов.

Реклама:

Это будет сделано, чтобы поддержать усилия Украины по созданию новых украинских военно-воздушных сил, оснащенных истребителями F-16, которые соответствуют стандартам НАТО.

"Этим летом мы начнем начальный этап обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов", – сказано в заявлении британского правительства.

Как указано, эта подготовка идет рядом с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16, которые Украина выбрала для себя как лучшие.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, будет находиться с визитом в британской столице Лондоне.

В понедельник британское правительство сообщило, что пришлет Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км, а также ракеты к системам ПВО.

Зеленский посещает Лондон после визитов в Рим, Берлин, Париж в эти выходные. В Берлине президент Украины заявил, что верит в успех договоренности о "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.