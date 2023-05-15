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Зеленський і Сунак прибули на переговори до заміської резиденції прем’єра Британії

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 11:55

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до заміської резиденції прем'єр-міністра Ріші Сунака в Бакінгемширі в рамках свого неанонсованого візиту до країни. 

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Відеокадри телеканалу продемонстрували посадку двох гелікоптерів Chinook, які доставили обох лідерів до резиденції. Політики вийшли з вертольотів у супроводі своїх делегацій. 

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Після приземлення гелікоптерів Сунак поділився фотографією двох лідерів, які обіймаються в Чекерсі. Зеленський став першим світовим лідером, якого британський прем'єр-міністр прийняв у своїй резиденції.

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Зеленський відвідує Лондон після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними. 

У день візиту Зеленського британський уряд повідомив, що надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кма також ракети до систем ППО.

Також Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

Теми: ЗеленськийВелика Британія
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