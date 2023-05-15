Зеленський і Сунак прибули на переговори до заміської резиденції прем’єра Британії
Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до заміської резиденції прем'єр-міністра Ріші Сунака в Бакінгемширі в рамках свого неанонсованого візиту до країни.
Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".
Відеокадри телеканалу продемонстрували посадку двох гелікоптерів Chinook, які доставили обох лідерів до резиденції. Політики вийшли з вертольотів у супроводі своїх делегацій.
Після приземлення гелікоптерів Сунак поділився фотографією двох лідерів, які обіймаються в Чекерсі. Зеленський став першим світовим лідером, якого британський прем'єр-міністр прийняв у своїй резиденції.
Welcome back, @ZelenskyyUa 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Зеленський відвідує Лондон після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними.
У день візиту Зеленського британський уряд повідомив, що надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км, а також ракети до систем ППО.
Також Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.