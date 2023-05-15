Зеленский и Сунак прибыли на переговоры в загородную резиденцию премьера Британии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в загородную резиденцию премьер-министра Риши Сунака в Бакингемшире в рамках своего неанонсированного визита в страну.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Видеокадры телеканала продемонстрировали посадку двух вертолетов Chinook, которые доставили обоих лидеров в резиденцию. Политики вышли из вертолетов в сопровождении своих делегаций.

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После приземления вертолетов Сунак поделился фотографией двух обнимающихся лидеров.

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Зеленский посещает Лондон после визитов в Рим, Берлин и Париж в эти выходные.

В день визита Зеленского британское правительство сообщило, что пришлет Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км, а также ракеты к системам ПВО.

Также Лондон анонсировал, что летом начнет обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.