Зеленский и Сунак прибыли на переговоры в загородную резиденцию премьера Британии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в загородную резиденцию премьер-министра Риши Сунака в Бакингемшире в рамках своего неанонсированного визита в страну.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
Видеокадры телеканала продемонстрировали посадку двух вертолетов Chinook, которые доставили обоих лидеров в резиденцию. Политики вышли из вертолетов в сопровождении своих делегаций.
После приземления вертолетов Сунак поделился фотографией двух обнимающихся лидеров.
Welcome back, @ZelenskyyUa 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Зеленский посещает Лондон после визитов в Рим, Берлин и Париж в эти выходные.
В день визита Зеленского британское правительство сообщило, что пришлет Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км, а также ракеты к системам ПВО.
Также Лондон анонсировал, что летом начнет обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.