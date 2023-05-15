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53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 12:10
53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом
Ілюстративне фото

53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом в країні, на другому та третьому місцях – агенти Росії та проросійські пропагандисти.

Джерело: опитування Центру Разумкова на замовлення Дзеркала тижня

Деталі: "На запитання "Хто для вас "внутрішні вороги"?" 53% опитаних чітко вказують, що це – корупціонери у владі. 

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На другому місці (47%) – "Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади", на третьому (46,8%) – "Політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією – "русским миром", СРСР, Російською імперією".

У респондентів була можливість обрати три варіанти зі дев’яти, але і за цієї умови корупціонери "перемогли".

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та  Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо: 84% українців вважають, що варто оприлюднювати факти про корупцію, бо країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність та підтримку партнерів.

Теми: корупціяопитування
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