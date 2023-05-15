53% украинцев считают коррупционеров во власти самым страшным внутренним врагом в стране, на втором и третьем местах – агенты России и пророссийские пропагандисты.

Источник: опрос Центра Разумкова по заказу Зеркала недели

Детали: "На вопрос "Кто для вас "внутренние враги"?" 53% опрошенных четко указывают, что это - коррупционеры во власти.

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На втором месте (47%) - "Агентурная сеть России в украинских спецслужбах и органах власти", на третьем (46,8%) - "Политики и пропагандисты, которые призывают к единству Украины с Россией - "русским миром", СССР, Российской империей".

У респондентов была возможность выбрать три варианта из девяти, но и при этом условии коррупционеры "победили".

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним: 84% украинцев считают, что стоит обнародовать факты о коррупции, потому что страна рискует потерять победу в войне, единство и поддержку партнеров.