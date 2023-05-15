Окупанти набудували укріплень у Маріуполі, готуються оборонятися − Андрющенко

Тут і далі фото з Telegram Андрющенка

Російські окупанти готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя − у місті та у довколишніх селищах біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус загарбники набудували укріплень.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Так виглядають укріплення, що росіяни будують в Маріуполі біля мостів.

Можете самі побачити − рови, бетонні бункери з вогневими точками. Все замасковано. Без знання, що воно там є − побачити складно. Всі укріплення побудовано за останні місяці. Біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус. По всій їх довжині в Маріуполі та селищах на околицях".

Деталі: Радник мера опублікував укріплення окупантів. Він вважає, що таким чином росіяни готуються битися за Маріуполь.

Андрющенко також закликав місцевих жителів виїжджати з тимчасово окупованого міста, щоб не стати живим щитом для окупантів під час майбутнього звільнення Маріуполя.

"Не варто недооцінювати складність роботи для наших ЗСУ, яка попереду. Найгірше для міста − це точно доб’є місто. Бо русня що атакує, що обороняється − все перетворює на попіл. Найгірше для маріупольців − їх будуть тримати заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки можна", − порадив Андрющенко.