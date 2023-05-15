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Оккупанты настроили укреплений в Мариуполе, готовятся обороняться − Андрющенко

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 12:16
Оккупанты настроили укреплений в Мариуполе, готовятся обороняться − Андрющенко
Здесь и далее фото из Telegram Андрющенко

Российские оккупанты готовятся к обороне временно оккупированного Мариуполя − в городе и в близлежащих поселках у каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус захватчики настроили укреплений.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Так выглядят укрепления, которые россияне строят в Мариуполе возле мостов.

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Можете сами увидеть − рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано. Без знания, что оно там есть − увидеть сложно. Все укрепления построены за последние месяцы. Возле каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус. По всей их длине в Мариуполе и поселках на окраинах".

 

Детали: Советник мэра опубликовал укрепления оккупантов. Он считает, что таким образом россияне готовятся сражаться за Мариуполь. 

 

Андрющенко также призвал местных жителей выезжать из временно оккупированного города, чтобы не стать живым щитом для оккупантов во время будущего освобождения Мариуполя.  

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"Не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди. Худшее для города − это точно добьет город. Потому что русня что атакует, что обороняется − все превращает в пепел. Худшее для мариупольцев − их будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Выезжать, пока можно", − посоветовал Андрющенко.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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