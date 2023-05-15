"Демонстрація єдності": Кремль негласно заборонив чиновникам звільнятись

У Кремлі неформально заборонили чиновникам різних рівнів звільнятись, бо потрібно "демонструвати єдність", а рішення на звільнення розцінюють як зраду та погрожують кримінальними справами.

Джерело: видання "Важные истории", яке посилається на джерела

Деталі: Неназваний колишній співробітник ФСБ повідомив, що йому відомо про щонайменше два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх посад, але в управлінні внутрішньої політики АП їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи.

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Знайомий чиновника з адміністрації президента також чув про цю заборону: "Охочих (піти) після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління". В АП бажання піти з посади розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності", - каже він.

Раніше кілька неназваних співробітників ФСБ скаржилися виданню, що через оголошену російським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію не можуть звільнитися. Згідно з указом президента, військовослужбовці за контрактом (до них належить і більшість працівників ФСБ) не можуть звільнитися навіть після закінчення контракту.

Однак про те, що заборона поширюється і на цивільних держслужбовців, раніше не було відомо.

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Співрозмовники видання кажуть, що заборона на звільнення неформальна і незаконна, тому з неї можуть бути винятки - наприклад, за станом здоров'я або з корупційних причин: "За можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити", - пояснює джерело видання.

Що було раніше: Ще у жовтні 2022 року ЗМІ повідомляли, що чиновники російського уряду і московської мерії рятуються від мобілізації втечею за кордон.