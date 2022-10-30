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Російські чиновники масово тікають від мобілізації за кордон - ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 16:05
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

Чиновники російського уряду і московської мерії рятуються від мобілізації втечею за кордон, повідомляють ЗМІ.

Джерело: "Настоящее время" з посиланням на головного редактора видання "Верстка" Лолу Тагаєву

Деталі: Виданню відомі випадки від'їзду співробітників російських Мінпросвіти, Міністерства цифрового розвитку, Центробанку.

У деяких відділах мерії Москви недораховують 20-30% штату. Чиновники йдуть у відпустку і не повертаються.

Пряма мова Тагаєвої: "Насамперед їдуть у країни Середньої Азії, як члени виконкому Російського футбольного союзу.

Нам написали кілька різних співробітників мерії та міністерств, їм хотілося поділитися своєю історією.

Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим. На відміну від жителів російської глибинки, у співробітників відомств є доступ до найрізноманітнішої інформації - не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

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Теми: Росіямобілізаціяпропагандавійна
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