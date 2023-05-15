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"Демонстрация единства": Кремль негласно запретил чиновникам увольняться под страхом уголовных дел

Станислав ПогориловПонедельник, 15 мая 2023, 12:42
Демонстрация единства: Кремль негласно запретил чиновникам увольняться под страхом уголовных дел
Фото: Getty Images

В Кремле неформально запретили чиновникам разных уровней увольняться, потому что нужно "демонстрировать единство", а решение на увольнение расценивают как измену и угрожают уголовными делами.

Источник: издание "Важные истории", которое ссылается на источники

Детали: Неназванный бывший сотрудник ФСБ сообщил, что ему известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих должностей, но в управлении внутренней политики АП им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела.

Знакомый чиновника из администрации президента также слышал об этом запрете: "Желающих (уйти) после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление". В АП желание уйти с должности расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства", - говорит он.

Ранее несколько неназванных сотрудников ФСБ жаловались изданию, что из-за объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации не могут уволиться. Согласно указу президента, военнослужащие по контракту (к ним относится и большинство работников ФСБ) не могут уволиться даже после окончания контракта.

Однако о том, что запрет распространяется и на гражданских госслужащих, ранее не было известно.

Собеседники издания говорят, что запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения - например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам: "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", - объясняет источник издания.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Еще в октябре 2022 года СМИ сообщали, что чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу.

Темы: Росcиявойнаувольнение
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