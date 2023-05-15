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"Мене і Бєню хочуть чикнуть": СБУ оприлюднила аудіодокази зі справи щодо Фірташа

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 12:46
Мене і Бєню хочуть чикнуть: СБУ оприлюднила аудіодокази зі справи щодо Фірташа

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи розмов олігарха Дмитра Фірташа з керівником групи РГК Олексієм Тютюнником, які свідчать про махінації з реєстрами та спроби приховати кошти облгазів від арешту.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: На оприлюднених записах Тютюнник розповідає про обшуки, які проводилися на облгазах олігарха в березні 2023 року.

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Фірташ квапить із переведенням коштів з одних рахунків на інші, щоб захистити їх від арешту і говорить про загрозу націоналізації.

Бізнесмен також хвалить своїх підопічних за "кмітливі дії", а саме, що юрист компанії в незаконний спосіб змінив у реєстрі керівництво АТ "Харківміськгаз" на представників РГК.

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Що передувало: 15 травня Служба безпека України та Бюро економічної безпеки оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. П’ятьом фігурантам, включно з самим олігархом та вищевказаним Тютюнником, підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. 

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.

Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

 
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Теми: Фірташ
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