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"Меня и Беню хотят чикнуть": СБУ обнародовала аудио-доказательства по делу Фирташа

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 мая 2023, 12:46
Меня и Беню хотят чикнуть: СБУ обнародовала аудио-доказательства по делу Фирташа

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи разговоров олигарха Дмитрия Фирташа с руководителем группы РГК Алексеем Тютюнником, свидетельствующие о махинациях с реестрами и попытках скрыть средства облгазов от ареста.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На обнародованных записях Тютюнник рассказывает об обысках, которые проводились на облгазах олигарха в марте 2023 года.

Фирташ торопится с переводом денежных средств с одних счетов на другие, чтобы защитить их от ареста и говорит об угрозе национализации.

Бизнесмен также хвалит своих подопечных за "расторопность", а именно, что юрист компании незаконно изменил в реестре руководство АО "Харьковгоргаз" на представителей РГК.

 

Что предшествовало: 15 мая Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. Пятерым фигурантам, включая самого олигарха и вышеуказанного Табачника, подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей.

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Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.

Искусственный дефицит покрывался за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривен.

 
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Темы: Фирташ
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