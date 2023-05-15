"Меня и Беню хотят чикнуть": СБУ обнародовала аудио-доказательства по делу Фирташа

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи разговоров олигарха Дмитрия Фирташа с руководителем группы РГК Алексеем Тютюнником, свидетельствующие о махинациях с реестрами и попытках скрыть средства облгазов от ареста.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На обнародованных записях Тютюнник рассказывает об обысках, которые проводились на облгазах олигарха в марте 2023 года.

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Фирташ торопится с переводом денежных средств с одних счетов на другие, чтобы защитить их от ареста и говорит об угрозе национализации.

Бизнесмен также хвалит своих подопечных за "расторопность", а именно, что юрист компании незаконно изменил в реестре руководство АО "Харьковгоргаз" на представителей РГК.

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Что предшествовало: 15 мая Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. Пятерым фигурантам, включая самого олигарха и вышеуказанного Табачника, подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей.

Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.

Искусственный дефицит покрывался за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривен.