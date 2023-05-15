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У Вірменії обговорювали можливість виходу з ОДКБ - секретар Радбезу

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 13:33

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян розповів, що в країні розглядають можливість виходу з Організації договору про колективну безпеку.

Про це він заявив в інтерв'ю Новой газете, повідомляє "Європейська правда".

"Чесно кажучи, так, такі обговорення були, це природна реакція", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Григорян сказав, що Росія не постачає озброєння, яке було не тільки замовлено, але й вже оплачено Єреваном.

Крім того, у Вірменії очікували від ОДКБ, що вона "спрацює у вересні минулого року під час прямої агресії Азербайджану на вірменській території, однак вона не спрацювала".

На зауваження журналіста про те, що Вірменія постійно змінює свій політичний курс, Григорян відповів, що "останніми роками архітектура безпеки у світі і, зокрема, в нашому регіоні кардинально змінилася".

"Договірних зобов'язань не дотримуються. Уся наша концепція безпеки була побудована на цьому, а нової поки що немає. Це і є криза", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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Теми: ВірменіяОДКБ
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