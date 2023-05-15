В Армении обсуждали возможность выхода из ОДКБ – секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал, что в стране рассматривают возможность выхода из Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом он заявил в интервью Новой газете, сообщает "Европейская правда".

"Честно говоря, да, такие обсуждения были, это естественная реакция", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Григорян сказал, что Россия не поставляет вооружение, которое было не только заказано, но и уже оплачено Ереваном.

Кроме того, в Армении ожидали от ОДКБ, что она "сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории, однако она не сработала".

На замечание журналиста о том, что Армения постоянно меняет свой политический курс, Григорян ответил, что "в последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе кардинально изменилась".

"Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Это и есть кризис", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.