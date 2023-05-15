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Окупанти заявили про новий вибух в центрі Луганська

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 14:17
Окупанти заявили про новий вибух в центрі Луганська
скриншот

15 травня російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи, заявляють нібито є постраждалі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: За попередньою інформацією окупантів, це був підрив.

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Очевидці кажуть, що всередині вибухнула граната. За попередніми даними, трьох госпіталізовано у важкому стані.

Окупанти також стверджують, що це уже третій вибух у місті за добу.

 

Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що вибух стався в самому центрі міста.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом окупанти заявили, що вибух стався в барбершопі, поблизу будівлі окупаційного телебачення.

З 12 травня в окупованому Луганську регулярно повідомляють про вибухи. Зокрема, на підприємстві "Полі-пак", будівлі колишньої Академії внутрішніх справ і стадіоні "Авангард". Також там заявляють про пошкодження будівлі колишнього авіаучилища.

Теми: Луганськвибухокупація
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