Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили про новий вибух в центрі Луганська

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 14:17
Окупанти заявили про новий вибух в центрі Луганська
скриншот

15 травня російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи, заявляють нібито є постраждалі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: За попередньою інформацією окупантів, це був підрив.

Очевидці кажуть, що всередині вибухнула граната. За попередніми даними, трьох госпіталізовано у важкому стані.

Окупанти також стверджують, що це уже третій вибух у місті за добу.

 

Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що вибух стався в самому центрі міста.

Згодом окупанти заявили, що вибух стався в барбершопі, поблизу будівлі окупаційного телебачення.

ВІДЕО ДНЯ

З 12 травня в окупованому Луганську регулярно повідомляють про вибухи. Зокрема, на підприємстві "Полі-пак", будівлі колишньої Академії внутрішніх справ і стадіоні "Авангард". Також там заявляють про пошкодження будівлі колишнього авіаучилища.

Теми: Луганськвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Луганськ
Окупанти заявляють, що в Луганську поранено "чиновника" внаслідок вибуху
Окупанти заявили про нові вибухи в Луганську: під ударом автовокзал та військове училище
РосЗМІ повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: