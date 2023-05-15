Оккупанты заявили о новом взрыве в центре Луганска

15 мая российские захватчики сообщили, что в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, заявляют якобы есть пострадавшие.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: По предварительной информации оккупантов, это был подрыв.

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Очевидцы говорят, что внутри взорвалась граната. По предварительным данным, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Оккупанты также утверждают, что это уже третий взрыв в городе за сутки.

Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что взрыв произошел в самом центре города.

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Позже оккупанты заявили, что взрыв произошел в барбершопе, вблизи здания оккупационного телевидения.

С 12 мая в оккупированном Луганске регулярно сообщают о взрывах. В частности, на предприятии "Поли-пак", здании бывшей Академии внутренних дел и стадионе "Авангард". Также там заявляют о повреждении здания бывшего авиаучилища.