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Оккупанты заявили о новом взрыве в центре Луганска

Алена МазуренкоПонедельник, 15 мая 2023, 14:17
Оккупанты заявили о новом взрыве в центре Луганска
скриншот

15 мая российские захватчики сообщили, что в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, заявляют якобы есть пострадавшие.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: По предварительной информации оккупантов, это был подрыв.

Очевидцы говорят, что внутри взорвалась граната. По предварительным данным, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Оккупанты также утверждают, что это уже третий взрыв в городе за сутки.

 

Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что взрыв произошел в самом центре города.

Позже оккупанты заявили, что взрыв произошел в барбершопе, вблизи здания оккупационного телевидения.

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С 12 мая в оккупированном Луганске регулярно сообщают о взрывах. В частности, на предприятии "Поли-пак", здании бывшей Академии внутренних дел и стадионе "Авангард". Также там заявляют о повреждении здания бывшего авиаучилища.

Темы: Лугансквзрывоккупация
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