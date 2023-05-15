Путін підписав указ про спрощене громадянство для тих, хто піде на війну

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає змогу іноземним громадянам, які уклали в період проведення так званої "СВО" контракти на проходження військової служби у Збройних силах РФ, отримати російське громадянство у спрощеному порядку.

Джерело: російський інтернет-портал правової інформації

Деталі: Документ вносить зміни в указ про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби.

Контракт має бути укладений строком на 1 рік.

На спрощене набуття громадянства також можуть претендувати подружжя, діти і батьки тих іноземних громадян, які погодяться проходити службу у ЗС РФ.

Указ підписано 15 травня і він вступає в дію з моменту підписання.