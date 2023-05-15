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Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для тех, кто пойдет на войну

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 14:49
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для тех, кто пойдет на войну
Паспорт РФ. Фото еmcmo.mosreg.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения так называемой "СВО" контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Источник: российский интернет-портал правовой информации

Детали: Документ вносит изменения в указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт на прохождении военной службы.

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Контракт должен быть заключен сроком на 1 год.

На упрощенное получение гражданства также могут претендовать супруги, дети и родители тех иностранных граждан, которые согласятся проходить службу в ВС РФ.

Указ подписан 15 мая и ступает в действие с момента подписания.

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Темы: Росcиягражданствовойна
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