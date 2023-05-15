Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для тех, кто пойдет на войну

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения так называемой "СВО" контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Источник: российский интернет-портал правовой информации

Детали: Документ вносит изменения в указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт на прохождении военной службы.

Контракт должен быть заключен сроком на 1 год.

На упрощенное получение гражданства также могут претендовать супруги, дети и родители тех иностранных граждан, которые согласятся проходить службу в ВС РФ.

Указ подписан 15 мая и ступает в действие с момента подписания.