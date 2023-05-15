Ворог вдарив по Харківщині: двоє загиблих та поранений

Ілюстративне фото, наслідки обстрілу Дворічної у квітні, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу Харківської област 15 травня двоє людей загинули та одна дістала поранення.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей: 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих".

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Деталі: Крім того, отримав осколкове поранення 52-річний чоловік. Його госпіталізувати.