Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог вдарив по Харківщині: двоє загиблих та поранений

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 16:19
Ворог вдарив по Харківщині: двоє загиблих та поранений
Ілюстративне фото, наслідки обстрілу Дворічної у квітні, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу Харківської област 15 травня двоє людей загинули та одна дістала поранення. 

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей: 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих". 

Деталі: Крім того, отримав осколкове поранення 52-річний чоловік. Його госпіталізувати. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьжертвиобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли будинки мирних мешканців Харківщини: двоє загиблих
По Харкову та області окупанти завдають ударів – Синєгубов
Обстріли Харківщини: поранено 5 мирних мешканців, серед них підліток
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: