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Ворог вдарив по Харківщині: двоє загиблих та поранений

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 16:19
Ворог вдарив по Харківщині: двоє загиблих та поранений
Ілюстративне фото, наслідки обстрілу Дворічної у квітні, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу Харківської област 15 травня двоє людей загинули та одна дістала поранення. 

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей: 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих". 

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Деталі: Крім того, отримав осколкове поранення 52-річний чоловік. Його госпіталізувати. 

Теми: Харківська областьжертвиобстрілвійна
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