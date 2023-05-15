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Враг ударил по Харьковской области: двое погибших и раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 15 мая 2023, 16:19
Враг ударил по Харьковской области: двое погибших и раненый
Иллюстративное фото, последствия обстрела Двуречной в апреле, фото прокуратуры

В результате обстрела Харьковской области 15 мая два человека погибли и один получил ранения. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека: 65-летние женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших". 

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Детали: Кроме того, получил осколочное ранение 52-летний мужчина. Его госпитализировали.

Темы: Харьковская областьжертвыобстрелвойна
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