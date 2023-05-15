Враг ударил по Харьковской области: двое погибших и раненый

В результате обстрела Харьковской области 15 мая два человека погибли и один получил ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека: 65-летние женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших".

Детали: Кроме того, получил осколочное ранение 52-летний мужчина. Его госпитализировали.