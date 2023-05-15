В небі над Херсонщиною збили 4 російські безпілотники

Станом на 17 годину вечора понеділка протиповітряна оборона ліквідувала 4 ворожих безпілотника в небі над Херсонською областю.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Південь"

Деталі: 15 травня на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено 4 російських безпілотних літальних апарати.

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Це зокрема 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10", 1 розвідувальний безпілотник "Суперкам", 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".

Нагадаємо: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначав, що останнім часом російські окупанти значно посилили аеророзвідку, ймовірно побоюючись українського контрнаступу.