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В небе над Херсонщиной сбили 4 российских беспилотника

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 мая 2023, 17:45
В небе над Херсонщиной сбили 4 российских беспилотника
иллюстрация Воздушных сил

По состоянию на 17 часов вечера понедельника противовоздушная оборона ликвидировала 4 вражеских беспилотника в небе над Херсонской областью.

Источник: пресс-служба воздушного командования "Південь"

Детали: 15 мая на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" было уничтожено 4 российских беспилотных летательных аппарата.

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Это в частности 1 разведывательный БпЛА "Орлан-10", 1 разведывательный беспилотник "Суперкам", 2 ударных БпЛА типа "Ланцет".

Напомним: Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отмечал, что в последнее время российские оккупанты значительно усилили аэроразведку, вероятно опасаясь украинского контрнаступления.

Темы: беспилотникиХерсонская областьВоздушные силы ВСУ
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