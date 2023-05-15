В небе над Херсонщиной сбили 4 российских беспилотника

По состоянию на 17 часов вечера понедельника противовоздушная оборона ликвидировала 4 вражеских беспилотника в небе над Херсонской областью.

Источник: пресс-служба воздушного командования "Південь"

Детали: 15 мая на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" было уничтожено 4 российских беспилотных летательных аппарата.

Это в частности 1 разведывательный БпЛА "Орлан-10", 1 разведывательный беспилотник "Суперкам", 2 ударных БпЛА типа "Ланцет".

Напомним: Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отмечал, что в последнее время российские оккупанты значительно усилили аэроразведку, вероятно опасаясь украинского контрнаступления.