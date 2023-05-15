Новий міністр оборони Словаччини обіцяє продовжувати підтримку України

Очільник Міністерства оборони Словаччини нового технічного уряду Мартін Склена під час пресконференції в понеділок наголосив, що підтримує подальшу військову допомогу Україні на тлі протистояння Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SITA.

Скленар підкреслив, що разом зі своєю командою планує продовжити ініціативи попереднього очільника відомства, зокрема розвиток Збройних сил Словаччини, модернізацію військової техніки та інфраструктури, а також міжнародне співробітництво з партнерами з ЄС і НАТО.

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"Ситуація в Україні продовжує вимагати нашої повної уваги", – підкреслив він, зауваживши, що агресія Росії проти сусідньої зі Словаччиною держави впливає на її безпеку, оборону та добробут.

На думку нового очільника словацького Міноборони, Україна потребує допомоги і підтримки для відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності. "Тому наша підтримка буде продовжуватися", – запевнив він.

Мартін Скленар – словацький дипломат і експерт з питань безпеки та оборонної політики, який раніше працював у міністерствах оборони та закордонних справ Словаччини й представляв країну на переговорах з питань безпеки та оборони в межах ЄС і НАТО.

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Його кандидатуру, а також очільників інших відомств нового уряду Словаччини офіційно представили в понеділок.

Нагадаємо, 7 травня президентка країни Зузана Чапутова прийняла прохання колишнього виконувача обов'язків прем'єра Едуарда Гегера про відкликання мандата на керівництво урядом. Після цього вона заявила про наміри призначити "уряд експертів", який очолить віцеголова Національного банку Словаччини Людовіт Одор.

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