Новый министр обороны Словакии обещает продолжать поддержку Украины

Глава Министерства обороны Словакии нового технического правительства Мартин Склена во время пресс-конференции в понедельник отметил, что поддерживает дальнейшую военную помощь Украине на фоне противостояния России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SITA.

Скленар подчеркнул, что вместе со своей командой планирует продолжить инициативы предыдущего главы ведомства, в частности развитие Вооруженных сил Словакии, модернизацию военной техники и инфраструктуры, а также международное сотрудничество с партнерами из ЕС и НАТО.

"Ситуация в Украине продолжает требовать нашего полного внимания", – подчеркнул он, отметив, что агрессия России против соседнего со Словакией государства влияет на ее безопасность, оборону и благосостояние.

По мнению нового главы словацкого Минобороны, Украина нуждается в помощи и поддержке для восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. "Поэтому наша поддержка будет продолжаться", – заверил он.

Мартин Скленар – словацкий дипломат и эксперт по вопросам безопасности и оборонной политики, который ранее работал в министерствах обороны и иностранных дел Словакии и представлял страну на переговорах по вопросам безопасности и обороны в рамках ЕС и НАТО.

Его кандидатуру, а также руководителей других ведомств нового правительства Словакии официально представили в понедельник.

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Напомним, 7 мая президент страны Зузана Чапутова приняла просьбу бывшего исполняющего обязанности премьера Эдуарда Гегера об отзыве мандата на руководство правительством. После этого она заявила о намерениях назначить "правительство экспертов", которое возглавит вице-глава Национального банка Словакии Людовит Одор.

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