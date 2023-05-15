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Окупанти проводять рейди на залізничних станціях та автовокзалах Криму – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 15 травня 2023, 20:37

В окупованому Криму російські силовики здійснюють посилені перевірки на залізничних станціях та автовокзалах, у першу чергу їх цікавлять кримські татари.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 15 травня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "З метою посилення контролю за населенням у тимчасово окупованому Криму оперативними групами МВС та ФСБ РФ проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу, перевірці підлягають кримські татари".

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Деталі: Крім того, Генштаб ЗСУ повідомляє, що віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, пропонують зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. 

За даними українських військових, тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.

Теми: КримокупаціяЗапорізька областьГенштаб
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