Оккупанты проводят рейды на ж/д станциях и автовокзалах Крыма – Генштаб

В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют усиленные проверки на железнодорожных станциях и автовокзалах, в первую очередь их интересуют крымские татары.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 15 мая

Дословно Генштаб ВСУ: "С целью усиления контроля за населением во временно оккупированном Крыму оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. В первую очередь, проверке подлежат крымские татары".

Детали: Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что с недавних пор на временно захваченной территории Запорожской области лицам, которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами, предлагают зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское.

По данным украинских военных, тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.