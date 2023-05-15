Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты проводят рейды на ж/д станциях и автовокзалах Крыма – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 15 мая 2023, 20:37

В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют усиленные проверки на железнодорожных станциях и автовокзалах, в первую очередь их интересуют крымские татары.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 15 мая

Дословно Генштаб ВСУ: "С целью усиления контроля за населением во временно оккупированном Крыму оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. В первую очередь, проверке подлежат крымские татары".

Реклама:

Детали: Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что с недавних пор на временно захваченной территории Запорожской области лицам, которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами, предлагают зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское. 

По данным украинских военных, тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.

Темы: КрымоккупацияЗапорожская областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: