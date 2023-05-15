З Білорусі на Луганщину перекидають ешелон військової техніки і солдатів

Ешелон із військовою технікою РФ перекидають із Білорусі в напрямку Луганської області.

Джерело: моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляють, що 14 травня ввечері зі станції "Полонка" у Брестській області виїхав ешелон із технікою збройних сил Росії. Загалом у ньому близько 40 одиниць техніки - помічено танки, а також 4 пасажирські вагони (щонайменше 200 осіб) і 1 вантажний (спорядження/боєприпаси).

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня в Полонці. Тоді біля шляхів помітили щонайменше 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). На техніці було помічено прапор РФ.