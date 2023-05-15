Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З Білорусі на Луганщину перекидають ешелон військової техніки і солдатів

Євген КізіловПонеділок, 15 травня 2023, 21:03
З Білорусі на Луганщину перекидають ешелон військової техніки і солдатів
ілюстративне Фото Міноборони РБ

Ешелон із військовою технікою РФ перекидають із Білорусі в напрямку Луганської області.

Джерело: моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляють, що 14 травня ввечері зі станції "Полонка" у Брестській області виїхав ешелон із технікою збройних сил Росії. Загалом у ньому близько 40 одиниць техніки - помічено танки, а також 4 пасажирські вагони (щонайменше 200 осіб) і 1 вантажний (спорядження/боєприпаси).

Реклама:

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня в Полонці. Тоді біля шляхів помітили щонайменше 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). На техніці було помічено прапор РФ.

 

Теми: БілорусьЛуганська областьарміязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: