Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Беларуси на Луганщину перебрасывают эшелон военной техники и солдат

Евгений КизиловПонедельник, 15 мая 2023, 21:03
Из Беларуси на Луганщину перебрасывают эшелон военной техники и солдат
иллюстративное Фото Минобороны РБ

Эшелон с военной техникой РФ перебрасывают из Беларуси в направлении Луганской области.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что 14 мая вечером со станции "Полонка" в Брестской области выдвинулся эшелон с техникой вооруженных сил России. Всего в нем около 40 единиц техники — замечены танки, а также 4 пассажирских вагона (минимум 200 человек) и 1 грузовой (снаряжение/боеприпасы).

Реклама:

Формирование данного эшелона происходило еще утром 13 мая в Полонке. Тогда около путей заметили не менее 20 единиц бронетехники (танков/БМП). На технике был замечен флаг РФ.

 

Темы: БеларусьЛуганская областьармияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: