Из Беларуси на Луганщину перебрасывают эшелон военной техники и солдат

Эшелон с военной техникой РФ перебрасывают из Беларуси в направлении Луганской области.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что 14 мая вечером со станции "Полонка" в Брестской области выдвинулся эшелон с техникой вооруженных сил России. Всего в нем около 40 единиц техники — замечены танки, а также 4 пассажирских вагона (минимум 200 человек) и 1 грузовой (снаряжение/боеприпасы).

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Формирование данного эшелона происходило еще утром 13 мая в Полонке. Тогда около путей заметили не менее 20 единиц бронетехники (танков/БМП). На технике был замечен флаг РФ.