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Херсонщина: у селі Львове росіяни поранили батька з сином, у Трифонівці підірвався юнак

Олена РощінаПонеділок, 15 травня 2023, 21:55

Російські військові 15 травня обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області, поранили чоловіка та його 79-річного батька. В іншому селі важкі поранення через російську міну отримав 17-річний юнак.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Херсонська ОВА в Telegram

Пряма мова: "Російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади, – вкотре гатили по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили наші військові. Нині лікарі надають їм необхідну меддопомогу".

Деталі: О 21:45 Херсонська ОВА також повідомила, що в селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією. Через детонацію він дістав тяжкі травми. 

Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується його евакуація до лікарні в Кривому Розі.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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