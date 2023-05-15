Херсонщина: в селе Львово россияне ранили отца с сыном, в Трифоновке подорвался юноша

Российские военные 15 мая обстреляли жилые дома в селе Львово Херсонской области, ранили мужчину и его 79-летнего отца. В другом селе тяжелые ранения из-за российской мины получил 17-летний юноша.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь: "Российская армия ударила по селу Львово Тягинской общины, – в очередной раз били по жилым домам. Из-за обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Пострадавших в медучреждение в Херсоне доставили наши военные. Сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь".

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Детали: В 21:45 Херсонская ОГА также сообщила, что в селе Трифоновка Великоалександровской общины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, оставленную российской армией. Из-за детонации он получил тяжелые травмы.

Раненого госпитализировали в ближайшее медучреждение, готовится его эвакуация в больницу в Кривом Роге.