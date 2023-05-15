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У Нікополь прилетіли 30 снарядів, постраждали двоє чоловіків і дівчина

Олена РощінаПонеділок, 15 травня 2023, 21:42
У Нікополь прилетіли 30 снарядів, постраждали двоє чоловіків і дівчина
Наслідки обстрілу Нікополя, фото з Telegram Сергія Лисака

15 травня російські війська обстрілювали Червоногригорівську громадау Дніпропетровської області, місто Нікополь потерпало найбільше і має трьох поранених.  

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада, та найдужче – сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів. 

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На цю хвилину вiдомо про трьох постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Її госпіталізували, стан нині задовільний. Ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно".   

Деталі: За даними ОВА, у місті Нікополь виникли кiлька пожеж: горіли господарські споруди та об'єкт iнфраструктури. До 19:45 рятувальники вже впоралися з вогнем.

Пошкоджено 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена 1 господарська споруда, ще 8 – потрощені. Зачепило й п’ять автівок. 

ВІДЕО ДНЯ

Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО.

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійнаобстріл
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