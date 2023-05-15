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В Никополь прилетели 30 снарядов, пострадали двое мужчин и девушка

Елена РощинаПонедельник, 15 мая 2023, 21:42
В Никополь прилетели 30 снарядов, пострадали двое мужчин и девушка
Последствия обстрела Никополя, фото из Telegram Сергея Лысака

15 мая российские войска обстреливали Червоногригорьевскую общину Днепропетровской области, город Никополь пострадал больше всего и имеет трех раненых.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину. Под удар попала Червоногригорьевская община, и сильнее всего – сам Никополь. По городу попали почти три десятка снарядов. 

На эту минуту (19:45) известно о трех пострадавших. Среди них – 14-летняя девушка, ее госпитализировали, состояние сейчас удовлетворительное. Еще двое мужчин, 61 и 42 лет, будут лечиться амбулаторно".   

Детали: По данным ОГА, в городе Никополь возникли несколько пожаров: горели хозяйственные постройки и объект инфраструктуры. К 19:45 спасатели уже справились с огнем.

Повреждены 14 пятиэтажек и 7 частных домов. Уничтожена 1 хозяйственная постройка, еще 8 – разбиты. Зацепило и пять автомобилей. 

Есть разрушения на трех частных предприятиях и СТО.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьвойнаобстрел
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