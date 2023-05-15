Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 21:51
ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України
Прапор Угорщини, фото Light Rocket via Getty Images

Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні.

Про це агентству ANSA повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

Транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений наступного понеділка, 22 травня, але Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши "гарантій", що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже вісім мільярдів євро.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

На початку лютого Рада Європейського Союзу затвердила останній на сьогодні сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.

Крім того, на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Угорщинадопомога Українізброягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО

відео, фотоСуд відправив Князєва під варту із заставою у 107 мільйонів

Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон

Міністр оборони Британії хоче стати генсеком НАТО: "Це фантастична робота"

фотоСуд арештував адвоката у справі "хабаря Князєву від Жеваго"

У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

Усі новини...
Угорщина
УЗ змінює маршрути й графіки поїздів між Україною і Угорщиною через аварію на угорській залізниці
Потяги УЗ до та з Відня затримуються: в Угорщині поїзд зійшов з рейок
Сійярто звинуватив посольство США в "пропаганді війни"
Останні новини
04:25
оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО
03:59
У Львові прогримів вибух – ЗМІ
03:49
Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
03:18
Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
02:15
У Кривому Розі прогриміли вибухи
01:59
відеоОкупанти повідомили про гучні вибухи у центрі Донецька
01:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"
00:47
Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ
00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
23:35
Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів
Усі новини...
Реклама: