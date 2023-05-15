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ANSA: Венгрия заблокировала 500 млн евро из фонда, финансирующего оружие для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 21:51
ANSA: Венгрия заблокировала 500 млн евро из фонда, финансирующего оружие для Украины
Флаг Венгрии, фото Light Rocket via Getty Images

Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на вооружение, которое государства-члены Европейского Союза передают Украине.

Об этом агентству ANSA сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

Транш в размере 500 миллионов евро должен был быть выделен в следующий понедельник, 22 мая, но Будапешт заблокировал решение, якобы потребовав "гарантий", что Европейский фонд мира не будет использоваться в будущем исключительно для помощи Украине.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент общим объемом почти восемь миллиардов евро.

Благодаря этому фонду ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

В начале февраля Совет Европейского Союза утвердил последний на сегодня седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

Кроме того, в начале мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

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Темы: Венгрияпомощь Украинеоружиеденьги
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