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Макрон: Двері для навчання українських пілотів у Франції відкриті

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 22:06
Макрон: Двері для навчання українських пілотів у Франції відкриті
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "відкрив двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю телеканалу TF1, яке опублікували в понеділок, пише "Європейська правда".

"Навчання (пілотів – ред.) може розпочатися зараз", – сказав президент Франції, підкресливши, що воно може здійснюватися з "європейськими країнами, які готові" долучитись до нього.

"Гадаю, з американцями зараз ведуться обговорення", – додав він.

Говорячи про військову допомогу Україні, Макрон наголосив, що стратегія Франції – допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент, "щоб вона могла повернути всіх за стіл переговорів на обраних нею умовах і створити для себе міцний мир".

Говорити конкретніше про домовленості у військовому плані він відмовився, лише зазначивши, що йдеться зокрема про постачання додаткових боєприпасів і підготовку українських підрозділів.

Як відомо, українських льотчиків навчають у Франції роботі систем протиповітряної оборони, а також виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас наразі лише Велика Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

Теми: ФранціяМакрондопомога Україніавіа
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