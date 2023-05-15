Макрон: Двери для обучения украинских пилотов во Франции открыты

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским "открыл двери" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, которое опубликовали в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Обучение (пилотов – ред.) может начаться сейчас", – сказал президент Франции, подчеркнув, что оно может осуществляться с "европейскими странами, которые готовы" присоединиться к нему.

"Думаю, с американцами сейчас ведутся обсуждения", – добавил он.

Говоря о военной помощи Украине, Макрон подчеркнул, что стратегия Франции – помочь Украине организовать контрнаступление в нужный момент, "чтобы она могла вернуть всех за стол переговоров на выбранных ею условиях и создать для себя прочный мир".

Говорить конкретнее о договоренностях в военном плане он отказался, лишь отметив, что речь идет в частности о поставках дополнительных боеприпасов и подготовке украинских подразделений.

Как известно, украинских летчиков обучают во Франции работе систем противовоздушной обороны, а также выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.

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В то же время пока только Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.