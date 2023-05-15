Пентагон: 31 танк Abrams уже в Німеччині, найближчим часом почнуться навчання українців

Міністерство оборони США в понеділок підтвердило прибуття 31 танка Abrams в Німеччину для навчання українських екіпажів.

Про це на брифінгу заявив речник відомства Патрик Райдер, передає "Європейська правда".

"Можу підтвердити, що 31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів. Екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть навчання у наступні кілька тижнів", – сказав він.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.

США прибрали деякі секретні технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.