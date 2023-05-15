Пентагон: 31 танк Abrams уже в Германии, в ближайшее время начнутся учения украинцев

Министерство обороны США в понедельник подтвердило прибытие 31 танка Abrams в Германию для обучения украинских экипажей.

Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

"Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей. Экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель", – сказал он.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

США убрали некоторые чувствительные технологии из танков Abrams, которые планируют отправить в Украину, поскольку опасаются, что они могут попасть в руки армии РФ на поле боя.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что Украина получит танки Abrams в начале осени, тогда же должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.