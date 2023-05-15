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Росія спекулює на "зерновій угоді", її експорт подвоївся – представник України в ООН

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 22:24
Росія спекулює на зерновій угоді, її експорт подвоївся – представник України в ООН
Сергій Кислиця, фото Getty Images

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія шантажує світ зривом чорноморської зернової угоди і вдає, ніби програє від її дії, а насправді експорт зерна з РФ зріс удвоє.

Джерело: "Укрінформ

Пряма мова: "Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді. Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі".

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Деталі: Кислиця зазначив, що експорт російської пшениці в січні-лютому 2023 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Пряма мова: "Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь". 

Деталі: Постійний представник України при ООН зазначив, що Росія всіляко перешкоджає транспортуванню українського зерна морським шляхом.

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Він також додав, що з 1 травня проводиться менш як три інспекції в день, тоді як у період з серпня 2022-го по квітень 2023 року щодоби здійснювалося в середньому з 6,6 перевірки.

"У квітні ми змогли експортувати через зерновий коридор менш як 3 млн тонн продукції, що становить лише половину наших можливостей сільськогосподарського експорту", – сказав Кислиця.

Він нагадав членам Радбезу, що дата 18 травня, до якої було продовжено дію зернової угоди, визначена лише через позицію росії.

"Чорноморська зернова ініціатива не закінчується цього тижня. Але саме цього тижня спливає термін російського шантажу", – пояснив він.

Довідка: У понеділок 15 травня Рада Безпеки ООН на засіданні у Нью-Йорку обговорювала гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену російською війною.

Теми: зерноРосіяООН
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